So viel Verlust hätte ein Investment in Dogecoin von vor 5 Jahren bedeutet

Langfristige Anlage

Das wäre der Verlust bei einem frühen Dogecoin-Einstieg gewesen.

Am 26.05.2021 lag der Kurs von Dogecoin bei 0,3539 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 2.825,78 DOGE im Depot. Mit dem DOGE-USD-Kurs vom 26.05.2026 gerechnet (0,1009 USD), wäre die Investition nun 285,19 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 71,48 Prozent eingebüßt.

Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 05.02.2026 erreicht und liegt bei 0,088265 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Dogecoin wurde am 13.09.2025 erreicht und liegt bei 0,2895 USD.

Redaktion finanzen.net