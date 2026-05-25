So viel Verlust hätte ein Investment in Ethereum Classic von vor 3 Jahren eingebracht

Lukrativer ETC-Einstieg?

So viel hätten Investoren mit einem frühen Ethereum Classic-Investment verlieren können.

Am 24.05.2023 lag der Kurs von Ethereum Classic bei 17,79 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10.000 USD in die Kryptowährung investierten, besitzen nun 561,99 ETC. Die Anlage hätte nun einen Wert von 5.009,46 USD, da sich der Wert von Ethereum Classic am 24.05.2026 auf 8,914 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 49,91 Prozent.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Ethereum Classic am 02.04.2026 bei 7,866 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 20.07.2025 bei 24,70 USD.

Redaktion finanzen.net