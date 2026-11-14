So viel Verlust hätte ein Investment in Internet Computer von vor 1 Jahr eingebracht

Frühes Investment

Bei einem frühen Internet Computer-Engagement müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 01.08.2026 bei 2,021 USD. Bei 5,509 USD erreichte der Coin am 17.11.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Internet Computer notierte gestern vor 1 Jahr bei 5,854 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1.000 USD in ICP investierten, hätten nun 170,83 Internet Computer im Besitz. Mit dem ICP-USD-Kurs von gestern gerechnet (2,497 USD), wäre das Investment nun 426,64 USD wert. Die Abnahme von 1.000 USD zu 426,64 USD entspricht einer negativen Performance von 57,34 Prozent.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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