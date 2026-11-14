DAX 26.750 -0,1%ESt50 6.387 -0,2%MSCI World 4.852 -0,4%Top 10 Crypto 9,16 -3,1%Nas 25.136 -0,9%Bitcoin 60.979 -1,3%Euro 1,1021 ±0,0%Öl 95,8 +0,0%Gold 3.874 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Frühes Investment

So viel Verlust hätte ein Investment in Internet Computer von vor 1 Jahr eingebracht

So viel Verlust hätte ein Investment in Internet Computer von vor 1 Jahr eingebracht

Bei einem frühen Internet Computer-Engagement müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
ICP/USD (Internet Computer-US-Dollar)
2.41 USD -0.09 USD -3.67 %
Charts | News

Internet Computer notierte gestern vor 1 Jahr bei 5,854 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1.000 USD in ICP investierten, hätten nun 170,83 Internet Computer im Besitz. Mit dem ICP-USD-Kurs von gestern gerechnet (2,497 USD), wäre das Investment nun 426,64 USD wert. Die Abnahme von 1.000 USD zu 426,64 USD entspricht einer negativen Performance von 57,34 Prozent.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 01.08.2026 bei 2,021 USD. Bei 5,509 USD erreichte der Coin am 17.11.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: FellowNeko / Shutterstock.com

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.