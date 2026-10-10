So viel Verlust hätte ein Investment in Internet Computer von vor 5 Jahren bedeutet
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Internet Computer verlieren können.
Werte in diesem Artikel
Vor 5 Jahren wurde Internet Computer bei 46,84 USD gehandelt. Bei einer Investition von 10.000 USD in ICP vor 5 Jahren, wäre ein Investor nun im Besitz von 213,49 Internet Computer. Da sich der Kurs von ICP-USD gestern auf 3,060 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 653,34 USD wert. Damit wäre das Investment um 93,47 Prozent gesunken.
Am 01.08.2026 fiel ICP auf ein 52-Wochen-Tief bei 2,021 USD. Bei 8,964 USD erreichte Internet Computer am 08.11.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf ICP/USD
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ICP/USD
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: FellowNeko / Shutterstock.com