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Langfristige Anlage

So viel Verlust hätte ein Investment in Litecoin von vor 3 Jahren bedeutet

13.07.26 11:03 Uhr
So viel Verlust hätte ein Investment in Litecoin von vor 3 Jahren bedeutet | finanzen.net

Das wäre der Verlust bei einem frühen Litecoin-Einstieg gewesen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
LTC/USD (Litecoin-US-Dollar)
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Charts|News

Am 12.07.2023 lag der Kurs von Litecoin bei 96,25 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 103,89 LTC im Depot. Mit dem LTC-USD-Kurs vom 12.07.2026 gerechnet (43,99 USD), wäre die Investition nun 4.570,29 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 54,30 Prozent eingebüßt.

Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 25.06.2026 erreicht und liegt bei 40,88 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Litecoin wurde am 13.08.2025 erreicht und liegt bei 130,96 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Adrian Today / Shutterstock.com