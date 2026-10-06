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Investment im Blick

So viel Verlust hätte ein Investment in Neo von vor 5 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein Investment in Neo von vor 5 Jahren bedeutet

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Neo-Engagements gewesen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
NEO/USD (Neo-US-Dollar)
2.55 USD -0.03 USD -1.09 %
Charts | News

Am 05.10.2021 kostete Neo 46,83 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 213,54 NEO im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 550,72 USD, da sich der Wert eines Coins am 05.10.2026 auf 2,579 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 94,49 Prozent.

Am 16.08.2026 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 1,656 USD. Am 08.10.2025 stieg Neo auf ein 52-Wochen-Hoch bei 6,287 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: NikonLamp / Shutterstock.com

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