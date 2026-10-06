So viel Verlust hätte ein Investment in Neo von vor 5 Jahren bedeutet

Investment im Blick

06.10.26 11:03 Uhr

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Neo-Engagements gewesen.

Am 16.08.2026 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 1,656 USD. Am 08.10.2025 stieg Neo auf ein 52-Wochen-Hoch bei 6,287 USD.

Am 05.10.2021 kostete Neo 46,83 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 213,54 NEO im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 550,72 USD, da sich der Wert eines Coins am 05.10.2026 auf 2,579 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 94,49 Prozent.

Ausgewählte Hebelprodukte auf NEO/USD

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NEO/USD

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung