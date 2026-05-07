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Investition im Check

So viel Verlust hätte ein Investment in Polkadot von vor 1 Jahr eingefahren

02.07.26 11:03 Uhr
So viel Verlust hätte ein Investment in Polkadot von vor 1 Jahr eingefahren | finanzen.net

So viel hätten Anleger mit einer frühen Investition in Polkadot verlieren können.

Werte in diesem Artikel
Devisen
DOT/USD (Polkadot-US-Dollar)
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Charts|News

Polkadot war am 01.07.2025 3,283 USD wert. Wenn ein Investor damals 100 USD in DOT investiert hätte, befänden sich nun 30,46 Polkadot in seinem Portfolio. Mit dem DOT-USD-Kurs von gestern gerechnet (0,8278 USD), wäre die Investition nun 25,21 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 74,79 Prozent verkleinert.

Am 28.06.2026 erreichte DOT sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,8103 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 4,543 USD und wurde am 22.07.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Akif CUBUK / Shutterstock.com