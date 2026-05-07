So viel Verlust hätte ein Investment in Polkadot von vor 1 Jahr eingefahren

Investition im Check

So viel hätten Anleger mit einer frühen Investition in Polkadot verlieren können.

Polkadot war am 01.07.2025 3,283 USD wert. Wenn ein Investor damals 100 USD in DOT investiert hätte, befänden sich nun 30,46 Polkadot in seinem Portfolio. Mit dem DOT-USD-Kurs von gestern gerechnet (0,8278 USD), wäre die Investition nun 25,21 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 74,79 Prozent verkleinert.

Am 28.06.2026 erreichte DOT sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,8103 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 4,543 USD und wurde am 22.07.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net