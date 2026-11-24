Anlage: Erfolg oder Verlust?

Vor Jahren in Ripple eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 14.11.2026 erreicht und liegt bei 0,9091 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 2,354 USD und wurde am 05.01.2026 erreicht.

Vor 1 Jahr kostete ein Ripple 2,046 USD. Wenn ein Investor damals 10.000 USD in XRP investiert hätte, befänden sich nun 4.888,42 Ripple in seinem Portfolio. Mit dem XRP-USD-Kurs vom 23.11.2026 gerechnet (0,9374 USD), wäre die Investition nun 4.582,26 USD wert. Aus 10.000 USD wurden somit 4.582,26 USD, was einer negativen Performance von 54,18 Prozent entspricht.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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