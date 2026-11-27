Lukrative SHIB-Investition?

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in SHIBA INU gewesen.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 24.11.2026 bei 0,000004 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 05.01.2026 bei 0,000009 USD.

Gestern vor 1 Jahr war ein SHIBA INU 0,000009 USD wert. Bei einer SHIB-Investition von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 11.641.443,54 SHIBA INU in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 42,14 USD, da SHIBA INU am 26.11.2026 0,000004 USD wert war. Damit beträgt die Performance der Investition -57,86 Prozent.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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