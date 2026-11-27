So viel Verlust hätte ein Investment in SHIBA INU von vor 1 Jahr eingebracht
Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in SHIBA INU gewesen.
Werte in diesem Artikel
Gestern vor 1 Jahr war ein SHIBA INU 0,000009 USD wert. Bei einer SHIB-Investition von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 11.641.443,54 SHIBA INU in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 42,14 USD, da SHIBA INU am 26.11.2026 0,000004 USD wert war. Damit beträgt die Performance der Investition -57,86 Prozent.
Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 24.11.2026 bei 0,000004 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 05.01.2026 bei 0,000009 USD.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf SHIB/USD
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf SHIB/USD
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: salarko / Shutterstock.com