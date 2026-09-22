So viel Verlust hätte ein Investment in Stellar von vor 1 Jahr eingefahren

Investment unter der Lupe

22.09.26 19:43 Uhr

Investoren, die vor Jahren in Stellar investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Gestern vor 1 Jahr war ein Stellar 0,3805 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in XLM investiert worden wären, hätte man nun 262,84 Stellar im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 56,50 USD, da sich der Wert eines Coins am 21.09.2026 auf 0,2150 USD belief. 2Damit hätte sich die Investition um 43,50 Prozent vermindert.

Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 0,1435 USD und wurde am 22.05.2026 erreicht. Am 06.10.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0,4087 USD.

Redaktion finanzen.net