So viel Verlust hätte ein Investment in Sui von vor 1 Jahr bedeutet

SUIAnlage im Fokus

Das wäre der Verlust bei einem frühen Investment in Sui gewesen.

Am 27.06.2025 notierte Sui bei 2,719 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in SUI investiert hätte, hätte er nun 3.678,15 Sui. Das Investment hätte nun einen Wert von 2.518,67 USD, da sich der Wert eines Coins am 27.06.2026 auf 0,6848 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 74,81 Prozent verringert.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 25.06.2026 erreicht und liegt bei 0,6821 USD. Am 27.07.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 4,328 USD.

Redaktion finanzen.net