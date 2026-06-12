So viel Verlust hätte ein Investment in Sui von vor 1 Jahr eingebracht

Langfristiges Investment

Bei einer frühen Sui-Investition müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Am 13.06.2025 notierte Sui bei 3,069 USD. Bei einer SUI-Investition von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 32,59 Sui. Die gehaltenen Coins wären gestern 25,01 USD wert gewesen, da sich der SUI-USD-Kurs auf 0,7676 USD belief. Das entspricht einem Minus von 74,99 Prozent.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 05.06.2026 bei 0,7007 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 27.07.2025 erreicht und liegt bei 4,328 USD.

Redaktion finanzen.net