So viel Verlust hätte ein Investment in Tether von vor 3 Jahren eingebracht

Investition im Fokus

11.11.26 19:43 Uhr

Bei einem frühen Engagement in Tether hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Tether am 29.10.2026 bei 0,9977 USD. Am 02.12.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 1,000 USD.

Gestern vor 3 Jahren kostete ein Tether 1,000 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1.000 USD in die Kryptowährung investierten, besitzen nun 999,91 USDT. Da sich der Kurs von USDT-USD gestern auf 0,9987 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 998,63 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 0,14 Prozent.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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