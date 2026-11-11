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Investition im Fokus

So viel Verlust hätte ein Investment in Tether von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein Investment in Tether von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Engagement in Tether hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Werte in diesem Artikel
Devisen
USDT/USD (Tether-US-Dollar)
1.00 USD 0.00 USD 0.02 %
Charts | News

Gestern vor 3 Jahren kostete ein Tether 1,000 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1.000 USD in die Kryptowährung investierten, besitzen nun 999,91 USDT. Da sich der Kurs von USDT-USD gestern auf 0,9987 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 998,63 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 0,14 Prozent.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Tether am 29.10.2026 bei 0,9977 USD. Am 02.12.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 1,000 USD.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: DIAMOND VISUALS / Shutterstock.com

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