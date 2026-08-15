So viel Verlust hätte ein Investment in Toncoin von vor 5 Jahren bedeutet

Langfristige Anlage

15.08.26 19:43 Uhr

Das wäre der Verlust bei einem frühen Toncoin-Einstieg gewesen.

Am 23.12.2021 lag der Kurs von Toncoin bei 3,508 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 28,51 TON im Depot. Mit dem TON-USD-Kurs vom 14.08.2026 gerechnet (1,333 USD), wäre die Investition nun 37,99 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 62,01 Prozent eingebüßt.

Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 01.03.2026 erreicht und liegt bei 1,202 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Toncoin wurde am 17.08.2025 erreicht und liegt bei 3,519 USD.

Redaktion finanzen.net