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Langfristige Anlage

So viel Verlust hätte ein Investment in Toncoin von vor 5 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein Investment in Toncoin von vor 5 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Toncoin-Einstieg gewesen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
TON/USD (Toncoin-US-Dollar)
1.35 USD 0.02 USD 1.26 %
Charts | News

Am 23.12.2021 lag der Kurs von Toncoin bei 3,508 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 28,51 TON im Depot. Mit dem TON-USD-Kurs vom 14.08.2026 gerechnet (1,333 USD), wäre die Investition nun 37,99 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 62,01 Prozent eingebüßt.

Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 01.03.2026 erreicht und liegt bei 1,202 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Toncoin wurde am 17.08.2025 erreicht und liegt bei 3,519 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Skorzewiak / Shutterstock.com

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