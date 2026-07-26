So viel Verlust hätte ein Investment in Worldcoin von vor 1 Jahr bedeutet

Anlage: Erfolg oder Verlust?

26.07.26 19:43 Uhr

So viel hätten Anleger mit einem frühen Investment in Worldcoin verlieren können.

Vor 1 Jahr war ein Worldcoin 1,165 USD wert. Bei einer WLD-Investition von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 85,85 Worldcoin in seinem Depot. Mit dem WLD-USD-Kurs von gestern gerechnet (0,3451 USD), wäre das Investment nun 29,62 USD wert. Damit wäre das Investment 70,38 Prozent weniger wert.

Bei 0,2345 USD erreichte WLD am 01.05.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 09.09.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 1,939 USD.

Redaktion finanzen.net