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So viel Verlust hätte ein Investment in Worldcoin von vor 1 Jahr eingefahren

21.06.26 19:43 Uhr
So viel Verlust hätte ein Investment in Worldcoin von vor 1 Jahr eingefahren | finanzen.net

Diesen Fehlbetrag hätte ein frühes Investment in Worldcoin gebracht.

Werte in diesem Artikel
Devisen
WLD/USD (Worldcoin-US-Dollar)
0,6329 USD 0,0233 USD 3,83%
Charts|News

Worldcoin kostete gestern vor 1 Jahr 0,8843 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 1.130,84 WLD im Depot. Da sich der WLD-USD-Kurs gestern auf 0,6096 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 689,35 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 31,06 Prozent abgenommen.

Am 01.05.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,2345 USD. Am 09.09.2025 stieg Worldcoin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 1,939 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: rafapress / Shutterstock.com