So viel Verlust hätte ein Investment in Worldcoin von vor 1 Jahr eingefahren
Diesen Fehlbetrag hätte eine frühe Investition in Worldcoin gebracht.
Vor 1 Jahr war ein Worldcoin 0,9061 USD wert. Bei einem WLD-Investment von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 11.036,29 Worldcoin. Die Investition hätte nun einen Wert von 4.180,27 USD, da sich der Wert eines Coins am 29.08.2026 auf 0,3788 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 58,20 Prozent.
Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 01.05.2026 erreicht und liegt bei 0,2345 USD. Am 09.09.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 1,939 USD.
Redaktion finanzen.net
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