So viel Verlust hätte ein Investment in Worldcoin von vor 1 Jahr eingefahren

Entwicklung im Fokus

30.08.26 19:43 Uhr

Diesen Fehlbetrag hätte eine frühe Investition in Worldcoin gebracht.

Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 01.05.2026 erreicht und liegt bei 0,2345 USD. Am 09.09.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 1,939 USD.

Vor 1 Jahr war ein Worldcoin 0,9061 USD wert. Bei einem WLD-Investment von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 11.036,29 Worldcoin. Die Investition hätte nun einen Wert von 4.180,27 USD, da sich der Wert eines Coins am 29.08.2026 auf 0,3788 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 58,20 Prozent.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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