So viel Verlust hätte ein Neo-Investment von vor 1 Jahr eingefahren

Wachstum oder Verlust?

01.09.26 11:03 Uhr

Diesen Fehlbetrag hätte eine frühe Investition in Neo gebracht.

Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 1,656 USD und wurde am 16.08.2026 erreicht. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Neo am 13.09.2025 bei 6,926 USD..

Vor 1 Jahr wurde Neo bei 6,677 USD gehandelt. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 14,98 NEO-Coins Die gehaltenen Neo wären am 31.08.2026 bei einem NEO-USD-Kurs von 2,039 USD 30,54 USD wert gewesen. Das entspricht einem Schwund von 69,46 Prozent.

Ausgewählte Hebelprodukte auf NEO/USD

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NEO/USD

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung