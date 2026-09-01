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Wachstum oder Verlust?

So viel Verlust hätte ein Neo-Investment von vor 1 Jahr eingefahren

So viel Verlust hätte ein Neo-Investment von vor 1 Jahr eingefahren

Diesen Fehlbetrag hätte eine frühe Investition in Neo gebracht.

Werte in diesem Artikel
Devisen
NEO/USD (Neo-US-Dollar)
2.03 USD -0.01 USD -0.62 %
Charts | News

Vor 1 Jahr wurde Neo bei 6,677 USD gehandelt. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 14,98 NEO-Coins Die gehaltenen Neo wären am 31.08.2026 bei einem NEO-USD-Kurs von 2,039 USD 30,54 USD wert gewesen. Das entspricht einem Schwund von 69,46 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 1,656 USD und wurde am 16.08.2026 erreicht. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Neo am 13.09.2025 bei 6,926 USD..

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: NikonLamp / Shutterstock.com

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