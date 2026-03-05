So viel Verlust hätte ein Polkadot-Investment von vor 1 Jahr eingefahren
30.04.26 11:03 Uhr
Diesen Fehlbetrag hätte eine frühe Investition in Polkadot gebracht.
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Vor 1 Jahr wurde Polkadot bei 4,142 USD gehandelt. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 24,14 DOT-Coins Die gehaltenen Polkadot wären am 29.04.2026 bei einem DOT-USD-Kurs von 1,212 USD 29,25 USD wert gewesen. Das entspricht einem Schwund von 70,75 Prozent.
Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 1,163 USD und wurde am 14.04.2026 erreicht. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Polkadot am 10.05.2025 bei 5,303 USD..
Redaktion finanzen.net
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