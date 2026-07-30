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So viel Verlust hätte ein Polkadot-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein Polkadot-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Polkadot-Engagement müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
DOT/USD (Polkadot-US-Dollar)
0.77 USD 0.00 USD 0.62 %
Charts | News

Gestern vor 3 Jahren war ein Polkadot 5,254 USD wert. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 190,33 DOT. Das Investment hätte nun einen Wert von 145,17 USD, da Polkadot am 29.07.2026 0,7627 USD wert war. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 85,48 Prozent eingebüßt.

Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 27.07.2026 erreicht und liegt bei 0,7564 USD. Am 18.09.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 4,540 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Akif CUBUK / Shutterstock.com