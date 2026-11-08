So viel Verlust hätte ein Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Investment von vor 1 Jahr eingebracht
Das wäre der Verlust bei einer frühen Investition in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) gewesen.
Werte in diesem Artikel
Vor 1 Jahr war ein Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) 0,1810 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 552,52 POL im Depot. Die gehaltenen Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) wären am 07.11.2026 bei einem POL-USD-Kurs von 0,090564 USD 50,04 USD wert gewesen. Das kommt einer Abnahme um 49,96 Prozent gleich.
Am 30.06.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,068407 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) am 10.11.2025 bei 0,1825 USD..
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf POL/USD
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf POL/USD
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: sdx15 / Shutterstock.com