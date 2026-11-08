So viel Verlust hätte ein Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Investment von vor 1 Jahr eingebracht

Entwicklung der Investition

08.11.26 19:43 Uhr

Das wäre der Verlust bei einer frühen Investition in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) gewesen.

Am 30.06.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,068407 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) am 10.11.2025 bei 0,1825 USD..

Vor 1 Jahr war ein Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) 0,1810 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 552,52 POL im Depot. Die gehaltenen Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) wären am 07.11.2026 bei einem POL-USD-Kurs von 0,090564 USD 50,04 USD wert gewesen. Das kommt einer Abnahme um 49,96 Prozent gleich.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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