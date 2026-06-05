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So viel Verlust hätte ein Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

07.06.26 19:43 Uhr
So viel Verlust hätte ein Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Investment von vor 5 Jahren eingebracht | finanzen.net

Bei einem frühen Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Einstieg müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
POL/USD (Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-US-Dollar)
0,0790 USD 0,0013 USD 1,70%
Charts|News

Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) wurde am 06.06.2021 zu einem Wert von 1,582 USD gehandelt. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10.000 USD in die Kryptowährung investierten, besitzen nun 6.322,03 POL. Die gehaltenen Coins wären am 06.06.2026 bei einem POL-USD-Kurs von 0,077718 USD 491,33 USD wert gewesen. Mit einer Performance von -95,09 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 05.06.2026 bei 0,077512 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) liegt derzeit bei 0,2897 USD und wurde am 02.09.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: sdx15 / Shutterstock.com