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Kryptowährungen

So viel Verlust hätte ein Stellar-Investment von vor 1 Jahr bedeutet

So viel Verlust hätte ein Stellar-Investment von vor 1 Jahr bedeutet

So viel hätten Anleger mit einem frühen Stellar-Investment verlieren können.

Werte in diesem Artikel
Devisen
XLM/USD (Stellar-US-Dollar)
0.16 USD 0.00 USD 0.48 %
Charts | News

Stellar wurde am 02.11.2025 zu einem Wert von 0,3049 USD gehandelt. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 327,95 XLM im Depot. Da sich der Wert von Stellar am 02.11.2026 auf 0,1626 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 53,32 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 46,68 Prozent verringert.

Am 22.05.2026 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,1435 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 10.11.2025 bei 0,3004 USD.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: LEE WA DA / Shutterstock.com

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