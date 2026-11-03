So viel Verlust hätte ein Stellar-Investment von vor 1 Jahr bedeutet

Kryptowährungen

03.11.26 19:43 Uhr

So viel hätten Anleger mit einem frühen Stellar-Investment verlieren können.

Am 22.05.2026 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,1435 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 10.11.2025 bei 0,3004 USD.

Stellar wurde am 02.11.2025 zu einem Wert von 0,3049 USD gehandelt. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 327,95 XLM im Depot. Da sich der Wert von Stellar am 02.11.2026 auf 0,1626 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 53,32 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 46,68 Prozent verringert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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