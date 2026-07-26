So viel Verlust hätte ein Sui-Investment von vor 1 Jahr eingebracht
Bei einem frühen Sui-Einstieg müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
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Sui notierte am 25.07.2025 bei 3,944 USD. Wenn ein Investor damals 100 USD in SUI investiert hätte, hätte er nun 25,36 Sui. Da sich der Wert von Sui am 25.07.2026 auf 0,7106 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 18,02 USD wert. Damit wäre die Investition um 81,98 Prozent gesunken.
Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 28.06.2026 bei 0,6807 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Sui am 27.07.2025 bei 4,328 USD.
Redaktion finanzen.net
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