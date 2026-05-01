So viel Verlust hätte ein Tether-Investment von vor 1 Jahr bedeutet

Anlage im Fokus

Diesen Fehlbetrag hätte ein frühes Investment in Tether gebracht.

Tether notierte am 19.05.2025 bei 1,000 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in USDT investiert hat, hat nun 99,99 Tether im Depot. Da sich der Wert eines Coins am 19.05.2026 auf 0,9991 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 99,90 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -0,10 Prozent.

Am 04.02.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,9977 USD. Bei 1,002 USD erreichte die Kryptowährung am 10.10.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net