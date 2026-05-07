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Lohnender XTZ-Einstieg?

So viel Verlust hätte ein Tezos-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

07.05.26 11:03 Uhr
So viel Verlust hätte ein Tezos-Investment von vor 3 Jahren eingefahren | finanzen.net

Bei einem frühen Engagement in Tezos hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Werte in diesem Artikel
Devisen
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Tezos war am 06.05.2023 0,9861 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 USD in XTZ investiert worden wären, hätte man nun 10.140,46 Tezos im Portfolio. Die gehaltenen Coins wären am 06.05.2026 bei einem XTZ-USD-Kurs von 0,3833 USD 3.886,72 USD wert gewesen. Damit beträgt die Performance des Investments -61,13 Prozent.

Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte XTZ am 29.03.2026 bei 0,3394 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Tezos am 20.07.2025 bei 1,077 USD..

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: leksiv / Shutterstock.com