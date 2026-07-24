So viel Verlust hätte ein Toncoin-Investment von vor 1 Jahr bedeutet
25.07.26 19:43 Uhr
So viel hätten Anleger mit einem frühen Toncoin-Investment verlieren können.
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Toncoin wurde am 24.07.2025 zu einem Wert von 3,121 USD gehandelt. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 32,04 TON im Depot. Da sich der Wert von Toncoin am 24.07.2026 auf 1,467 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 47,01 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 52,99 Prozent verringert.
Am 01.03.2026 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 1,202 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 01.08.2025 bei 3,575 USD.
Redaktion finanzen.net
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