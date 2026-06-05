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So viel Verlust hätte ein Toncoin-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

06.06.26 19:43 Uhr
So viel Verlust hätte ein Toncoin-Investment von vor 5 Jahren eingebracht | finanzen.net

Das wäre der Verlust bei einer frühen Investition in Toncoin gewesen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
TON/USD (Toncoin-US-Dollar)
1,6756 USD 0,0351 USD 2,14%
Charts|News

Vor 5 Jahren war ein Toncoin 3,508 USD wert. Bei einem 10.000-USD-Investment vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 2.850,58 TON im Depot. Die gehaltenen Toncoin wären am 05.06.2026 bei einem TON-USD-Kurs von 1,513 USD 4.313,83 USD wert gewesen. Das kommt einer Abnahme um 56,86 Prozent gleich.

Am 01.03.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 1,202 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Toncoin am 01.08.2025 bei 3,575 USD..

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Skorzewiak / Shutterstock.com