So viel Verlust hätte ein Toncoin-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

TON-Investition

29.08.26 19:43 Uhr

Das wäre der Verlust bei einem frühen Toncoin-Investment gewesen.

Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 1,202 USD und wurde am 01.03.2026 erreicht. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Toncoin am 13.09.2025 bei 3,227 USD.

Gestern vor 5 Jahren notierte Toncoin bei 3,508 USD. Bei einer Investition von 10.000 USD in TON vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2.850,58 Toncoin. Da sich der TON-USD-Kurs gestern auf 1,369 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3.903,02 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 60,97 Prozent gleich.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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