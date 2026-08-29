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TON-Investition

So viel Verlust hätte ein Toncoin-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel Verlust hätte ein Toncoin-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Toncoin-Investment gewesen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
TON/USD (Toncoin-US-Dollar)
1.37 USD 0.00 USD -0.28 %
Charts | News

Gestern vor 5 Jahren notierte Toncoin bei 3,508 USD. Bei einer Investition von 10.000 USD in TON vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2.850,58 Toncoin. Da sich der TON-USD-Kurs gestern auf 1,369 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3.903,02 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 60,97 Prozent gleich.

Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 1,202 USD und wurde am 01.03.2026 erreicht. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Toncoin am 13.09.2025 bei 3,227 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Skorzewiak / Shutterstock.com

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