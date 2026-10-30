So viel Verlust hätte ein Uniswap-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Diesen Fehlbetrag hätte ein frühes Engagement in Uniswap gebracht.
Am 29.10.2021 war Uniswap 25,43 USD wert. Bei einer Investition von 100 USD in UNI vor 5 Jahren, wäre ein Investor nun im Besitz von 3,933 Uniswap. Mit dem UNI-USD-Kurs von gestern gerechnet (6,451 USD), wäre die Investition nun 25,37 USD wert. Mit einer Performance von -74,63 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Bei 2,396 USD erreichte UNI am 10.06.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 22.09.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 10,20 USD.
Redaktion Finanzen.net
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