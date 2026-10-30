So viel Verlust hätte ein Uniswap-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

UNI-Investment im Fokus

30.10.26 11:03 Uhr

Diesen Fehlbetrag hätte ein frühes Engagement in Uniswap gebracht.

Bei 2,396 USD erreichte UNI am 10.06.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 22.09.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 10,20 USD.

Am 29.10.2021 war Uniswap 25,43 USD wert. Bei einer Investition von 100 USD in UNI vor 5 Jahren, wäre ein Investor nun im Besitz von 3,933 Uniswap. Mit dem UNI-USD-Kurs von gestern gerechnet (6,451 USD), wäre die Investition nun 25,37 USD wert. Mit einer Performance von -74,63 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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