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Entwicklung unter der Lupe

So viel Verlust hätte ein VeChain-Investment von vor 5 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein VeChain-Investment von vor 5 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen VeChain-Engagement gewesen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
VET/USD (VeChain-US-Dollar)
0.01 USD 0.00 USD -0.33 %
Charts | News

Gestern vor 5 Jahren notierte VeChain bei 0,030448 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1.000 USD in die Kryptowährung investierten, besitzen nun 32.843,15 VET. Da sich der Kurs von VET-USD gestern auf 0,009512 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 312,40 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 68,76 Prozent gleich.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 0,004358 USD und wurde am 30.06.2026 erreicht. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 03.10.2025 bei 0,023731 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: DIAMOND VISUALS / Shutterstock.com

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