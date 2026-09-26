So viel Verlust hätte ein VeChain-Investment von vor 5 Jahren bedeutet

Entwicklung unter der Lupe

26.09.26 11:03 Uhr

Das wäre der Verlust bei einem frühen VeChain-Engagement gewesen.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 0,004358 USD und wurde am 30.06.2026 erreicht. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 03.10.2025 bei 0,023731 USD.

Gestern vor 5 Jahren notierte VeChain bei 0,030448 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1.000 USD in die Kryptowährung investierten, besitzen nun 32.843,15 VET. Da sich der Kurs von VET-USD gestern auf 0,009512 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 312,40 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 68,76 Prozent gleich.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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