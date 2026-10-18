So viel Verlust hätte ein Worldcoin-Investment von vor 1 Jahr eingefahren
Bei einem frühen Investment in Worldcoin hätten Investoren so viel Verlust gemacht.
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Worldcoin war gestern vor 1 Jahr 0,8724 USD wert. Bei einer Investition von 100 USD in WLD zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 114,62 Worldcoin. Die Investition hätte nun einen Wert von 56,38 USD, da sich der Wert eines Coins am 17.10.2026 auf 0,4919 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 43,62 Prozent verringert.
Am 01.05.2026 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,2345 USD. Am 26.10.2025 stieg Worldcoin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0,9487 USD.
Redaktion finanzen.net
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