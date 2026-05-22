So viel Verlust hätte eine Aptos-Investition von vor 1 Jahr bedeutet

Krypto-Invest im Blick

Bei einem frühen Investition in Aptos hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Aptos war am 23.05.2025 5,344 USD wert. Wenn ein Investor vor 1 Jahr 10.000 USD in APT investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1.871,12 Aptos. Das Investment hätte nun einen Wert von 1.812,15 USD, da sich der Wert von Aptos am 23.05.2026 auf 0,9685 USD belief. Das entspricht einem Minus von 81,88 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 23.02.2026 erreicht und liegt bei 0,8095 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 05.10.2025 bei 5,469 USD.

Redaktion finanzen.net