So viel Verlust hätte eine Ethereum Classic-Investition von vor 1 Jahr eingebracht
So viel hätten Anleger mit einem frühen Ethereum Classic-Engagement verlieren können.
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Ethereum Classic kostete gestern vor 1 Jahr 16,32 USD. Bei einem Investment von 1.000 USD in ETC vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 61,28 Ethereum Classic. Die gehaltenen Ethereum Classic wären gestern 437,45 USD wert gewesen, da sich der ETC-USD-Kurs auf 7,139 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 56,26 Prozent.
Das 52-Wochen-Tief von ETC liegt derzeit bei 6,076 USD und wurde am 18.08.2026 erreicht. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Ethereum Classic am 07.11.2025 bei 17,76 USD..
Redaktion Finanzen.net
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