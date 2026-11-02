So viel Verlust hätte eine Ethereum Classic-Investition von vor 1 Jahr eingebracht

ETC-Investment im Fokus

02.11.26 19:43 Uhr

So viel hätten Anleger mit einem frühen Ethereum Classic-Engagement verlieren können.

Das 52-Wochen-Tief von ETC liegt derzeit bei 6,076 USD und wurde am 18.08.2026 erreicht. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Ethereum Classic am 07.11.2025 bei 17,76 USD..

Ethereum Classic kostete gestern vor 1 Jahr 16,32 USD. Bei einem Investment von 1.000 USD in ETC vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 61,28 Ethereum Classic. Die gehaltenen Ethereum Classic wären gestern 437,45 USD wert gewesen, da sich der ETC-USD-Kurs auf 7,139 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 56,26 Prozent.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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