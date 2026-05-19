So viel Verlust hätte eine Ethereum Classic-Investition von vor 5 Jahren bedeutet

Rentabler ETC-Einstieg?

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in Ethereum Classic Anlegern gebracht.

Vor 5 Jahren war ein Ethereum Classic 41,47 USD wert. Wer vor 5 Jahren 100 USD in ETC investiert hat, hat nun 2,411 Ethereum Classic im Depot. Da sich der ETC-USD-Kurs gestern auf 7,287 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 17,57 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 82,43 Prozent abgenommen.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 05.06.2026 bei 6,769 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Ethereum Classic am 20.07.2025 bei 24,70 USD.

Redaktion finanzen.net