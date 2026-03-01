So viel Verlust hätte eine Ethereum Classic-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Anlage im Check

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Ethereum Classic-Investments gewesen.

Ethereum Classic war am 08.03.2021 11,54 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in ETC investiert hätte, befänden sich nun 8,666 Ethereum Classic in seinem Depot. Da sich der ETC-USD-Kurs gestern auf 7,983 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 69,18 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 30,82 Prozent vermindert.

Am 08.03.2026 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 7,983 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Ethereum Classic am 20.07.2025 bei 24,70 USD.

Redaktion finanzen.net