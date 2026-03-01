DAX23.409 -0,8%Est505.685 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8500 +2,0%Nas22.389 ±0,0%Bitcoin59.177 +3,3%Euro1,1581 +0,4%Öl99,15 +6,3%Gold5.126 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ölpreisanstieg: DAX grenzt letztlich Verluste ein - 23.000 Punkte zurückerobert -- Gabler-IPO, Lufthansa, TUI, OHB, NVIDIA, DroneShield, Goldpreis, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
So viel Verlust hätte eine Ethereum Classic-Investition von vor 5 Jahren eingebracht So viel Verlust hätte eine Ethereum Classic-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Wie viel Wert mit einem Investment in Bitcoin Cash von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre Wie viel Wert mit einem Investment in Bitcoin Cash von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Anlage im Check

So viel Verlust hätte eine Ethereum Classic-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

09.03.26 19:43 Uhr
So viel Verlust hätte eine Ethereum Classic-Investition von vor 5 Jahren eingebracht | finanzen.net

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Ethereum Classic-Investments gewesen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
ETC/USD (Ethereum Classic-US-Dollar)
8,2040 USD 0,2209 USD 2,77%
Charts|News

Ethereum Classic war am 08.03.2021 11,54 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in ETC investiert hätte, befänden sich nun 8,666 Ethereum Classic in seinem Depot. Da sich der ETC-USD-Kurs gestern auf 7,983 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 69,18 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 30,82 Prozent vermindert.

Am 08.03.2026 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 7,983 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Ethereum Classic am 20.07.2025 bei 24,70 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com