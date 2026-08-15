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Kryptowährungen

So viel Verlust hätte eine Hedera-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte eine Hedera-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein frühes Investment in Hedera gebracht.

Werte in diesem Artikel
Devisen
HBAR/USD (Hedera-US-Dollar)
0.07 USD 0.00 USD -0.03 %
Charts | News

Am 26.10.2021 notierte Hedera bei 0,3908 USD. Bei einem HBAR-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2.558,71 Hedera in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 168,10 USD, da sich der Wert von Hedera am 14.08.2026 auf 0,065695 USD belief. Das entspricht einem Minus von 83,19 Prozent.

Am 13.08.2026 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,065464 USD. Am 22.08.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0,2565 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Akif CUBUK / Shutterstock.com

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