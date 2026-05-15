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Krypto-Invest im Blick

So viel Verlust hätte eine Internet Computer-Investition von vor 1 Jahr bedeutet

16.05.26 11:03 Uhr
So viel Verlust hätte eine Internet Computer-Investition von vor 1 Jahr bedeutet | finanzen.net

Bei einem frühen Investition in Internet Computer hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Werte in diesem Artikel
Devisen
ICP/USD (Internet Computer-US-Dollar)
2,5336 USD -0,0779 USD -2,98%
Charts|News

Internet Computer war am 15.05.2025 5,394 USD wert. Wenn ein Investor vor 1 Jahr 10.000 USD in ICP investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1.853,92 Internet Computer. Das Investment hätte nun einen Wert von 4.841,53 USD, da sich der Wert von Internet Computer am 15.05.2026 auf 2,612 USD belief. Das entspricht einem Minus von 51,58 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 23.02.2026 erreicht und liegt bei 2,085 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 08.11.2025 bei 8,964 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: FellowNeko / Shutterstock.com