So viel Verlust hätte eine Investition in Aptos von vor 1 Jahr bedeutet

Rentable APT-Investition?

Bei einer frühen Investition in Aptos hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Am 27.06.2025 kostete Aptos 4,845 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1.000 USD in APT investiert worden wären, hätte man nun 206,38 Aptos im Portfolio. Da sich der APT-USD-Kurs gestern auf 0,5807 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 119,85 USD wert. Damit beträgt die Performance der Investition -88,02 Prozent.

Am 27.06.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,5807 USD. Bei 5,469 USD erreichte Aptos am 05.10.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net