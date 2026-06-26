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Rentable APT-Investition?

So viel Verlust hätte eine Investition in Aptos von vor 1 Jahr bedeutet

28.06.26 11:03 Uhr
So viel Verlust hätte eine Investition in Aptos von vor 1 Jahr bedeutet | finanzen.net

Bei einer frühen Investition in Aptos hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Werte in diesem Artikel
Devisen
APT/USD (Aptos-US-Dollar)
0,5838 USD 0,0031 USD 0,53%
Charts|News

Am 27.06.2025 kostete Aptos 4,845 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1.000 USD in APT investiert worden wären, hätte man nun 206,38 Aptos im Portfolio. Da sich der APT-USD-Kurs gestern auf 0,5807 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 119,85 USD wert. Damit beträgt die Performance der Investition -88,02 Prozent.

Am 27.06.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,5807 USD. Bei 5,469 USD erreichte Aptos am 05.10.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: CryptoFX / Shutterstock.com