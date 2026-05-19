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BCH-Performance

So viel Verlust hätte eine Investition in Bitcoin Cash von vor 5 Jahren eingebracht

22.06.26 19:43 Uhr
So viel Verlust hätte eine Investition in Bitcoin Cash von vor 5 Jahren eingebracht | finanzen.net

So viel hätten Investoren mit einem frühen Bitcoin Cash-Einstieg verlieren können.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BCH/USD (Bitcoin Cash-US-Dollar)
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Bitcoin Cash notierte am 21.06.2021 bei 455,42 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,2196 BCH im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 42,79 USD, da sich der Wert von Bitcoin Cash am 21.06.2026 auf 194,87 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 57,21 Prozent gleich.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 21.06.2026 bei 194,87 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 654,75 USD und wurde am 03.01.2026 erreicht.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: CryptoFX / Shutterstock.com