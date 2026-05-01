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So viel Verlust hätte eine Investition in Cardano von vor 1 Jahr eingebracht

19.05.26 19:43 Uhr
So viel Verlust hätte eine Investition in Cardano von vor 1 Jahr eingebracht | finanzen.net

Das wäre der Fehlbetrag einer frühen Cardano-Investition gewesen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
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Vor 1 Jahr war ein Cardano 0,7562 USD wert. Hätte ein Anleger 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt in ADA investiert, befänden sich nun 13.223,98 Cardano in seinem Portfolio. Mit dem ADA-USD-Kurs vom 18.05.2026 gerechnet (0,2513 USD), wäre die Investition nun 3.322,81 USD wert. Die Abnahme von 10.000 USD zu 3.322,81 USD entspricht einer negativen Performance von 66,77 Prozent.

Am 12.04.2026 erreichte ADA sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,2362 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 17.08.2025 bei 0,9627 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Morrowind / Shutterstock.com