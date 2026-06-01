So viel Verlust hätte eine Investition in Cardano von vor 5 Jahren eingebracht

Langfristige Anlage

Das wäre der Fehlbetrag einer frühen Cardano-Investition gewesen.

Vor 5 Jahren war ein Cardano 1,145 USD wert. Hätte ein Anleger 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt in ADA investiert, befänden sich nun 873,12 Cardano in seinem Portfolio. Mit dem ADA-USD-Kurs vom 22.06.2026 gerechnet (0,1583 USD), wäre die Investition nun 138,22 USD wert. Die Abnahme von 1.000 USD zu 138,22 USD entspricht einer negativen Performance von 86,18 Prozent.

Am 23.06.2026 erreichte ADA sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,1504 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 17.08.2025 bei 0,9627 USD.

Redaktion finanzen.net