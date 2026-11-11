So viel Verlust hätte eine Investition in Dogecoin von vor 5 Jahren bedeutet
So viel hätten Anleger mit einem frühen Investment in Dogecoin verlieren können.
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Dogecoin war am 10.11.2021 0,2546 USD wert. Wer vor 5 Jahren 1.000 USD in DOGE investiert hat, hat nun 3.927,00 Dogecoin im Depot. Mit dem DOGE-USD-Kurs vom 10.11.2026 gerechnet (0,067907 USD), wäre das Investment nun 266,67 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 73,33 Prozent.
Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 0,067907 USD und wurde am 10.11.2026 erreicht. Bei 0,1700 USD erreichte die Kryptowährung am 12.11.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion Finanzen.net
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