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Investition unter der Lupe

So viel Verlust hätte eine Investition in Dogecoin von vor 5 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte eine Investition in Dogecoin von vor 5 Jahren bedeutet

So viel hätten Anleger mit einem frühen Investment in Dogecoin verlieren können.

Werte in diesem Artikel
Devisen
DOGE/USD (Dogecoin-US-Dollar)
0.07 USD 0.00 USD 0.99 %
Charts | News

Dogecoin war am 10.11.2021 0,2546 USD wert. Wer vor 5 Jahren 1.000 USD in DOGE investiert hat, hat nun 3.927,00 Dogecoin im Depot. Mit dem DOGE-USD-Kurs vom 10.11.2026 gerechnet (0,067907 USD), wäre das Investment nun 266,67 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 73,33 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 0,067907 USD und wurde am 10.11.2026 erreicht. Bei 0,1700 USD erreichte die Kryptowährung am 12.11.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Virrage Images / Shutterstock.com

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