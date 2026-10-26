So viel Verlust hätte eine Investition in Ethereum Classic von vor 5 Jahren bedeutet
So viel Verlust hätte ein frühes Engagement in Ethereum Classic Investoren gebracht.
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Ethereum Classic kostete gestern vor 5 Jahren 55,29 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in ETC investiert hätte, hätte er nun 1,809 Ethereum Classic im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 13,48 USD, da Ethereum Classic am 25.10.2026 7,453 USD wert war. Das entspricht einem Schwund von 86,52 Prozent.
Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 18.08.2026 bei 6,076 USD. Am 07.11.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 17,76 USD.
Redaktion finanzen.net
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