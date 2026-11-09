So viel Verlust hätte eine Investition in Litecoin von vor 5 Jahren bedeutet

Langzeit-Investment

09.11.26 11:03 Uhr

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Litecoin-Engagements gewesen.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Litecoin am 25.06.2026 bei 40,88 USD. Bei 104,29 USD erreichte die Kryptowährung am 10.11.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Vor 5 Jahren notierte Litecoin bei 228,45 USD. Bei einem LTC-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,377 Litecoin in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 219,75 USD, da sich der Wert eines Coins am 08.11.2026 auf 50,20 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 78,02 Prozent eingebüßt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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