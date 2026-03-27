So viel Verlust hätte eine Investition in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) von vor 3 Jahren eingebracht

Krypto-Investition im Fokus

So viel hätten Investoren mit einem frühen Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Engagement verlieren können.

Vor 3 Jahren war ein Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) 1,088 USD wert. Wenn ein Investor vor 3 Jahren 1.000 USD in POL investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 919,28 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC). Die Investition hätte nun einen Wert von 84,18 USD, da sich der Wert eines Coins am 28.03.2026 auf 0,091574 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 91,58 Prozent.

Bei 0,088865 USD erreichte die Kryptowährung am 11.02.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 02.09.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0,2897 USD.

Redaktion finanzen.net