So viel Verlust hätte eine Investition in Stellar von vor 5 Jahren bedeutet

Langzeit-Investition

06.10.26 19:43 Uhr

So viel Verlust hätte ein frühes Engagement in Stellar Investoren gebracht.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 22.05.2026 bei 0,1435 USD. Am 08.10.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0,3884 USD.

Stellar kostete gestern vor 5 Jahren 0,3188 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in XLM investiert hätte, hätte er nun 31.365,96 Stellar im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 6.777,94 USD, da Stellar am 05.10.2026 0,2161 USD wert war. Das entspricht einem Schwund von 32,22 Prozent.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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