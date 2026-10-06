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Langzeit-Investition

So viel Verlust hätte eine Investition in Stellar von vor 5 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte eine Investition in Stellar von vor 5 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein frühes Engagement in Stellar Investoren gebracht.

Werte in diesem Artikel
Devisen
XLM/USD (Stellar-US-Dollar)
0.21 USD -0.01 USD -2.95 %
Charts | News
USD/XLM (US-Dollar-Stellar)
4.85 XLM 0.14 XLM 3.04 %
Charts | News

Stellar kostete gestern vor 5 Jahren 0,3188 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in XLM investiert hätte, hätte er nun 31.365,96 Stellar im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 6.777,94 USD, da Stellar am 05.10.2026 0,2161 USD wert war. Das entspricht einem Schwund von 32,22 Prozent.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 22.05.2026 bei 0,1435 USD. Am 08.10.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0,3884 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: LEE WA DA / Shutterstock.com

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