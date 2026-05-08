So viel Verlust hätte eine Investition in Sui von vor 1 Jahr bedeutet

Langzeit-Anlage

So viel hätten Anleger mit einer frühen Investition in Sui verlieren können.

Sui notierte am 09.05.2025 bei 3,942 USD. Bei einer Investition von 1.000 USD in SUI vor 1 Jahr, wäre ein Investor nun im Besitz von 253,66 Sui. Die Anlage hätte nun einen Wert von 270,83 USD, da sich der Wert von Sui am 09.05.2026 auf 1,068 USD belief. Aus 1.000 USD wurden somit 270,83 USD, was einer negativen Performance von 72,92 Prozent entspricht.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 0,8454 USD und wurde am 29.03.2026 erreicht. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 27.07.2025 bei 4,328 USD.

Redaktion finanzen.net