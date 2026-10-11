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Investition unter der Lupe

So viel Verlust hätte eine Investition in Sui von vor 1 Jahr bedeutet

So viel Verlust hätte eine Investition in Sui von vor 1 Jahr bedeutet

So viel hätten Anleger mit einem frühen Investment in Sui verlieren können.

Werte in diesem Artikel
Devisen
SUI/USD (Sui-US-Dollar)
1.10 USD -0.02 USD -1.70 %
Charts | News

Sui war am 10.10.2025 2,623 USD wert. Wer vor 1 Jahr 10.000 USD in SUI investiert hat, hat nun 3.811,90 Sui im Depot. Mit dem SUI-USD-Kurs vom 10.10.2026 gerechnet (1,114 USD), wäre das Investment nun 4.248,16 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 57,52 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 0,6519 USD und wurde am 18.08.2026 erreicht. Bei 2,988 USD erreichte die Kryptowährung am 13.10.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maurice NORBERT / Shutterstock.com

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