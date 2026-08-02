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So viel Verlust hätte eine Investition in Sui von vor 1 Jahr eingebracht

So viel Verlust hätte eine Investition in Sui von vor 1 Jahr eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Sui-Einstieg verlieren können.

Werte in diesem Artikel
Devisen
SUI/USD (Sui-US-Dollar)
0.69 USD 0.01 USD 1.64 %
Charts | News

Vor 1 Jahr notierte Sui bei 3,467 USD. Hätte ein Anleger 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt in SUI investiert, befänden sich nun 288,44 Sui in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Coins am 01.08.2026 auf 0,6753 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 194,79 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 80,52 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief von SUI wurde am 01.08.2026 erreicht und liegt bei 0,6753 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 13.08.2025 bei 4,014 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maurice NORBERT / Shutterstock.com